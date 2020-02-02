2020 Yılı İtibariyle Yaz Tatili Kısalacak!! Yaz tatili nedir Yaz tatili 2020 Yılında ne zaman başlayacak?

2020 Yılı İtibariyle Yaz Tatili Kısalacak!!!

2020 Yılı İtibariyle Yaz Tatili Kısalacak!! Yaz tatili nedir Yaz tatili 2020 Yılında ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 3 aylık yaz tatili gerçekten çok verimsiz ve çok uzun diye eleştirilerde bulundu . Aklınıza gelen 30 ülke'lere bir bakınız bu kadar uzun 3 aylık yaz tatili diye bi süreç yok İleride sezona yaymak koşuluyla yaz tatili 15 gün daha kısalabilir. bu kısalma gündemimizde

Ziya Selçuk, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi adlı tv proğramında tatil konusunu ele aldı önemli açıklamalarda bulundu. :

DEPREM BÖLGESİNDE 80 OKULDA EĞİTİM ŞUAN Kİ ŞARTLARDA YAPILMAYACAK

Elazığ'çok hasarlı güçlü yaşanan zelzelenin ardından deprem bölgesindeikamet etmiş olan çocuklara psiko-sosyal desteklerde bulunuyor . Hasara uğrayan okullarla ilgili önemli çalışma yaptık .

Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından bu yerde 80 okulda eğitim şuan yapılacak durumda değil ne yazık ki . Bu okulların hepsi çok eski okullardı.

MESLEK OKULLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR KONUSUNDA

İstihdama baktığımızda farklı seviyede olmayacak işlerin katmanları artmakta . Her ülke bu katmanlarda ne kadar iş imkanı olmasına yönelik bir çalışma yapar. Biz ögrenimi bir ekosistem olarak görüyoruz ki hem ahlaki hemde ekonomideki piyasa durumunu analiz ederek yetkilere sahip olmalı.

İş garantili meslek liseleri konusunda büyük bir çalışma başlattık . Sektör ve eğitim arasındaki ilişkiyi nasıl daha da güçlendiririz diye bu çalışmaları arttırıyoruz.

Ekonomi iş bulma anlamında sıkıntılardan biri olan askerlik sorunu konusunda tecili 6 aya kadar uzattık .