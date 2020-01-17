2020 Yılı ilk Dönemi için ÖSYM Sınav Görevli Ödemeleri Ne kadar? 2020 Yılı Haziran Ayı ÖSYM Sınav Görevlilerine Verilecek ücretler Belirlendi.
2020 Yılı ilk Dönemi için ÖSYM Sınav Görevli Ödemeleri Ne kadar?
2020 Yılı ilk Dönemi için ÖSYM sınav görevli ücretleri 2020 Yılı Haziran Ayı ÖSYM Sınav Görevlilerine Verilecek O Ödemeler Belirlendi.
Maliye Bakanlığı, 2020 yılının ilk yarısında hayata geçirelecek olan maaş katsayıları genelgesini açıkladı.
Bu genelge kapsamında , 01/01/2020-30/06/2020 tarih kapsamlı döneminde kayda geçmek üzere;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda bulunan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık miktarlara çevrilmesinde hayata geçirilecek olan aylık katsayısı (0,146061), olarak belirlenmiştir.
2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için; sınav sorumlusu, sınav sorumlusu yardımcısına yöneticisi, yönetici yardımcısı, Salon başkanı, Gözetmen, Yedek gözetmen, Yardımcı engelli gözetmenler gibi görev alacak kişilere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri Aşağıdadır
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