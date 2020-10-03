2020-2021 KYK Burs ve Yurt Başvuruları Başladı mı, Açıklama geldi mi?

2020-2021KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi? 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve yurt başvuruları Nasıl yapılır İşte Detaylar..

Bu yıl KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi? 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

2020-2021KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi? 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve yurt başvuruları Nasıl yapılır İşte Detaylar..

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci KYK yurt ve burs başvuru tarihlerini araştırıyor. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burs ve kredi imkanlarından yararlanmak isteyen öğrenciler aynı zamanda barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına yurt başvurularını da öğrenmek istiyor. Gelecek resmi açıklamaları takip eden öğrenciler için 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Bu yıl KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi?

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yapılan yurt başvuruları, bu yıl pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiş ancak tarih henüz açıklanmamıştı. Şimdi ise öğrenciler konu ile ilgili araştırmalarını yaparken Ekim ayı içerisinde tarihlerin belli olması öngörülüyor. Peki; 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Bu yıl KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI 2020-2021

KYK yurt ve burs başvurularına yönelik gelen resmi açıklamalar şu şekilde;

YK BURS VE YURT BAŞVRUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.

KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.

İşte o açıklama:

"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."

KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.