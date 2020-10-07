13 Ekim'de Okullar Açılıyor Öğrencisini Okula Göndermek İstemeyen Veliler ne yapacak? Okula Göndermek Zorunlu mu?

Son Dakika; Veliler İstemezse Okula Göndermeyecek Ama Uzaktan Eğitim Mecburi Veliler İstemezse Okula Göndermeyecek Ama Uzaktan Eğitim Mecburi
İstemeyen veli, çocuğunu okula göndermeyebilecek!
Son Dakika; Veliler İstemezse Okula Göndermeyecek Ama Uzaktan Eğitim Mecburi Veliler İstemezse Okula Göndermeyecek Ama Uzaktan Eğitim Mecburi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Yüz yüze eğitimde veli rızası önemli, bu aşamada da isteyen velimiz gönderecek, istemeyen velimiz göndermeyebilecek, yok sayılmayacak. Mutlaka öğrencilerimiz uzaktan eğitimi takip etmek zorunda olacak." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için alınan yeni kararların detaylarını açıkladı.
İlkokullarda yüz yüze eğitimin haftada iki gün olacağını açıklayan Bakan Ziya Selçuk "Sınıflarımız gruplara ayrılarak azaltılacak ve okulda kalma süresi azaltılacak. Yüz yüze eğitimde veli rızası önemli, bu aşamada da isteyen velimiz gönderecek, istemeyen velimiz göndermeyebilecek, yok sayılmayacak. Mutlaka öğrencilerimiz uzaktan eğitimi takip etmek zorunda olacak" dedi.
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