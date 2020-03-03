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Yunan Askeri göçmenlere acımıyor !Ülkeye Almamakta Kararlı

Yunan Askeri Göçmenlere Acımıyor !Ülkeye Almamakta Kararlı

Yunan Askeri göçmenlere acımıyor !Ülkeye Almamakta Kararlı
03 Mart 2020 Salı 15:33

Yunan Askeri Göçmenlere Acımıyor !Ülkeye Almamakta Kararlı

İstanbul Fatih'te Vatan Caddesi ile Aksaray Meydanında toplanan göçmenlerin Edirne'ye gidişleri halen sürüyor akın akın türkiyenin neredeyse bütün illerinden gelen mülteciler . Edirne'de Meriç Nehri üzerinden gittikleri Yunanistan'da yakalanıp, Yunan güvenlik güçleri ile darp edilerek, geri gönderilenler, şiddet gördükleri  o anlar vicdansız yunan askerlerini anlattı.

Bir an önce Yunanistan'a geçmek için  gelen mülteciler Yunanistan'ın sınır kapılarını kapatmasının sonrasında Meriç Nehri üssü sınırı geçip , bu ülkeye geçişlerine devam etmekte. Nehirden botlarla Yunanistan sınırlarına ulaşan göçmenleri orada bir şok bekliyordu , Yunan güvenlik güçleri tarafından darbedilerek, geri gönderildiğini açıklayan mülteciler çok çaresiz ve şaşkın vaziyetteler . Aralarında 5 aylık bebek ve çocukların da bulunduğu fazla sayıda göçmen, öğle vakitlerinde Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyüne döndü. Yunan güvenlik güçlerince zorbalıkla şiddetle geri gönderilmeye zorlandıklarını açıklayan göçmenlerin vücutlarında dayak izleri olduğu da kayda geçti . Köylüler, göçmenlere kıyafet ve yiyecek yardımında bulundu adeta sarıp sarmaladılar.

Yunan askeri göçmenlere acımıyor!

Avrupa'ya gitme hayaliyle Yunanistan'a geçmek için çok çaba sar eden Libyalı göçmenin sırtındaki darp izleri iç burkan cinsten di . Yunan askerlerinin 1000 dolarını aldığını aktaran genç , yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. hem dayak yedim hemde paramı zorla alıp hemde yunanistan sınırlarından men edilmişlerdi

Dayak yiyen ve geri gönderilme anına değinen başka bir  göçmen de "Biz Yunanistan'a ulaşmıştık . Bizi yakaladılar. Dün saat 3'te tutular, sabaha kadar vurdular. Boru vardı, onunla vurdu. Dövüyorlar ve kendileri getiriyorlar" diyerek vahşeti özetlediler.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Yunan askeri göçmenlere acımıyor! #Yunanistan #mülteci #göçmen
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