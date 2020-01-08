Yine BOEİNG 737 Uçağı Yine bir Kaza ..İran'da Düştü!

176 Kişiyi Taşıyan Ukrayna uçağı, BOEİNG İran'da Düştü! İran'dan Kiev'e Hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait içerisinde mürettebatla beraber176 Kişiyi Taşıyan Ukrayna uçağı, BOEİNG 737 İran'da Düştü!.Yine BOEİNG Yine Kaza!
176 Kişiyi Taşıyan Ukrayna uçağı, BOEİNG 737 İran'da Düştü!
176 Kişiyi Taşıyan Ukrayna uçağı, BOEİNG İran'da Düştü! İran'dan Kiev'e Hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait içerisinde mürettebatla beraber176 Kişiyi Taşıyan Ukrayna uçağı, BOEİNG 737 İran'da Düştü!.Yine BOEİNG Yine Kaza!
Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu Uçagı, yine görevi başındaydı İran’ın başkenti Tahran’ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı’ndan, Ukrayna’nın Başkenti olan Kiev’e ulaşmak üzere kalkış yapmış harekete geçmişti.
DÜŞEN UÇAKTA KURTULAN OLMADI!
Yolcu uçağında bulunan 170 yolcu ve 6 mürettebatt vardı maalesef sağ kurtulan kimsenin olmadığıhepsinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
İŞTE BOEİNG 737 UÇAKTA ÖLENLERİN UYRUKLARI
Uçakta Hayatını kaybedenlerden yüzde 82'sinin İran uyruklu , 63'ünün Kanadalı, 11'inin Ukraynalı, 10'unun İsveçli, 4'ünün Afgan uyruklu , 3'ünün Alman ve 3'ünün de İngiliz vatandaşı oldukları tespit edilerek bildirildi
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