Vuhan'da Cadılar Bayramı partisi Dünya, koronavirüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele diyor.
Salgının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinden ise şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor.
Kentte daha önce havuz partisi düzenlenmişti.
Vuhan bu kez Cadılar Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yaptı.
Caddelerin süslendiği bölgede maske takıldığı görüldü.
Ancak sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
Koronavirüs kaynaklı vakaların artış eğiliminde olduğu süreçte Vuhanlıların rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.
Görüntüler, salgının patlak verdiği Vuhan'da hayatın normale döndüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Çinli uzmanlar, salgının ikinci dalgasının halihazırda başladığını söylüyor.
Fakat bu durumun Çin'i etkilemeyeceği iddia ediliyor.
Çin'de koronavirüs kaynaklı 85 bin 997 vaka görüldü.
Asya ülkesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 634 olarak kaydedildi.
İlgili Galeriler