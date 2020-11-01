0
0
0
0
0
0
0
0

Vuhan'da Cadılar Bayramı partisi

Vuhan'da Cadılar Bayramı partisi Dünya, koronavirüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele diyor.

Vuhan'da Cadılar Bayramı partisi
01 Kasım 2020 Pazar 12:22

Salgının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinden ise şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor.

2/12

Kentte daha önce havuz partisi düzenlenmişti.

3/12

Vuhan bu kez Cadılar Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yaptı.

4/12

Caddelerin süslendiği bölgede maske takıldığı görüldü.

5/12

Ancak sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

6/12

Koronavirüs kaynaklı vakaların artış eğiliminde olduğu süreçte Vuhanlıların rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

7/12

Görüntüler, salgının patlak verdiği Vuhan'da hayatın normale döndüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

8/12

Çinli uzmanlar, salgının ikinci dalgasının halihazırda başladığını söylüyor.

9/12

Fakat bu durumun Çin'i etkilemeyeceği iddia ediliyor.

10/12

Çin'de koronavirüs kaynaklı 85 bin 997 vaka görüldü.

11/12

Asya ülkesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 634 olarak kaydedildi.

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber