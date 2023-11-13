Ürdün'de Filistin'e destek gösterilerine katılan 800 kişi tutuklandı! Aralarında çok sayıda öğrenci ve gazeteci de var

Ürdün'de Filistin'e destek vermek için düzenlenen protestolara katılan aktivistlere yönelik tutuklamalar devam ediyor. İnsan hakları avukatlarına göre, Gazze'deki bir hastanenin hedef alınmasının ardından başlayan protestolarda 600-800 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında çok sayıda öğrenci, gazeteci ve insan hakları savunucusu bulunuyor. Her fırsatta İsrail katliamlarını lanetleyen ülkede tutuklamalarının sayısının her geçen gün artması ise dikkat çekiyor.

Ürdün'deki güvenlik güçleri, Filistin'e destek vermek için düzenlenen barışçıl protestolara katılan aktivistleri hedef alan tutuklama kampanyasını sürdürüyor. İnsan hakları avukatlarının tahminlerine göre, Gazze'deki Baptist Ahli Hastanesi'nin hedef alınmasından sonra Amman'daki İsrail Büyükelçiliği önünde patlak veren büyük protestolardan bu yana 600-800 Ürdünlü tutuklandı.

TUTUKLANANLAR ARASINDA GAZETECİLER DE VAR

Tutuklananlar arasında öğrenciler, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve Filistin'e destek veren siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yer alıyor. Tutuklananlardan bazıları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sosyal medyada paylaşım yaptığı veya protestolara katılan kişileri desteklediği için gözaltına alındı.

İSRAİL İLE EKONOMİK BAĞLARI VAR

Tutuklamalar, Ürdünlülerin Filistin halkına yönelik desteğinin bir göstergesi olarak görülüyor. Ürdün, Filistin'in egemenliğini destekleyen ve İsrail'in işgalini reddeden bir ülke. Ancak, Ürdün hükümetinin İsrail ile yakın ekonomik ve güvenlik bağları da var. Bu bağlamda, Ürdün hükümetinin Filistin'e destek protestolarını nasıl yöneteceği, ülke içindeki siyasi dengeler açısından önemli bir konu olarak görülüyor.

"PROTESTOLAR SUÇ ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLİYOR"

Ürdün hükümeti, tutuklamaların "güvenlik gerekçesiyle" yapıldığını savunuyor. Hükümet, protestoların "suç örgütleri" tarafından organize edildiğini ve "terörist faaliyetlere" yol açabileceği endişesini dile getiriyor. Ancak, insan hakları savunucuları, tutuklamaların siyasi nedenlerle yapıldığını iddia ediyor. Savunuculara göre, hükümet, Filistin'e destek protestolarını bastırmak ve protestocuları susturmak istiyor.

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI VAR

Tutuklamalar, Ürdün'deki insan hakları ortamına olumsuz bir etki yapıyor. Tutuklananlar, işkence ve kötü muamele iddialarında bulunuyor. Ayrıca, tutuklamalar, Ürdün'deki siyasi muhalefeti baskı altına alırken,Filistin halkına yönelik desteği de artırabilir. Tutuklananların serbest bırakılması için düzenlenen gösteriler, Ürdün'de Filistin davasına olan desteğin güçlü olduğunu gösteriyor.