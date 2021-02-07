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Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu

İskoçya'da yaşayan 26 yaşındaki hamile kadın, ikiz bebekleri için ultrasona girdiği sırada bebeklerden birinin yüzünün 2 yıl önce hayatını kaybeden büyükbabasının yüzüne benzediğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Genç kadın, hastaneye gitmeden önce büyükbabasının mezarına gidip ondan bir işaret beklemişti.

Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu
07 Şubat 2021 Pazar 02:24

İskoçya'da yaşayan Jamie-Lee Lickrish isimli hamile kadın, doğacak olan ikiz bebekleri için ultrasona girdi. Görüntülerde bebeklerinden birinin yüzünün, 2 yıl önce hayatını kaybeden dedesinin yüzüne benzediğini gören kadın neye uğradığına şaşırdı. Büyükbabası Thomas Brown'un yüzünü ultrasonda gören kadın, bunun büyük bir işaret olabileceğini düşünüyor. Jamie, biri kız biri erkek olan ikiz bebekler bekliyor .

EVE MEDYUM GELDİ

Yaşadıklarının ilginç bir tesadüf olmadığını düşünen kadın, evine medyum çağırdı. Görüntülere bakan medyum, Lickrish'e "Görüntüdeki kişi bizzat büyükbaban olabilir. Ayrıca büyükbaban seni gözetliyor." dedi.

Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyük babasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu

ULTRASONDAN ÖNCE MEZARLIĞA GİTMİŞ

Hamile kadın, hastaneye gitmeden önce büyükbabasının mezarına gidip onunla konuştuğunu söyledi. Lickrish, büyük babasının kendisine bir işaret vermesini istediğini ve bundan dolayı görüntüdekinin büyükbabası olabileceğini belirtti.

Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyük babasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu

Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu


Kaynak: Kamu Saati Özel
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