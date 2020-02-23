Global Power, ülkelerin petrol rezervlerine dair rakamları paylaştı, Listenin ilk sırasında Venezuela, ikinci sırasında Suudi Arabistan yer aldı, En Çok Petrol Üren Ülkelerin Sıralaması ve Türkiye'nin Petrol Üretim Sıralaması Detayları haberde...
Ülkelerin Petrol Üretim Rakamları En Çok Petrol Üreten Ülkelerin Sıralalaması
Global Power, ülkelerin petrol rezervlerine dair rakamları paylaştı, Listenin ilk sırasında Venezuela, ikinci sırasında Suudi Arabistan yer aldı, En Çok Petrol Üren Ülkelerin Sıralaması ve Türkiye'nin Petrol Üretim Sıralaması Detayları haberde...
Dünyada birçok savaşın ülkelrin iç karışıklarının Tek Kaynağını hemen hemen herkesin bildiği üzere petrol kaynakları oluşturuyor. Bir kaç süper güç olarak tanımlanan Ülkeler, zengin petrol yataklarının bulunduğu ülkeler üzerinde hakimiyet kurabilmek için terör örgütlerini açık bir şekilde desteklemekten kaçınmıyor. Son zmanalarda Ortadağu afrika ve venezuella gibi Suriye gibi petrollerinde hakimiyet kurulması için yaşananlar ortada Suriye Yok Olma durumuna gelirken Venezuella Neredeyse her yıl darbe İle karşı karşıya geliyor.
Amerika ve Rusya'nın dışında dünyanın birçok bölgesinden ülkeler Suriye petrollerinden pay alabilmek için büyük bir çaba içerisine girdi.
Orta Doğu'da petrol için yaşanan gerilimler, savaşlar ve iç karışıklar devam ederken, Global Power, dünya üzerindeki ülkelerin sahip olduğu petrol rezervlerini yayınladı.
İLK VENEZUELA'NIN
Listenin ilk sırasında Amerika'nın Neredeyse her yıl çeşitli karşıt muhalif kesimler ile sürekli darbe yapmaya çalıştığı Venezuela var.
Listenin ikinci sırasında da Amerikalıların güdümünde onların sözünden hiç çıkmayan senede Milyardolarca para aldığı sömürdüğü Suudi Arabistan yer alıyor.
Dünya petrolleri üzerinde hakimiyet kurmak isteyen neredeyse bütün düğnyayı orta doğuda bir çok savaşın ve karışıklığın çıkmasında başrol olan Amerikalılar ise listenin 11. sırasında.
Suriye'de yaşanan çatışmalarda etkin rol oynayan Rusya ise listenin 8. sırasında.
TÜRKİYE 50. SIRADA
En çok petrol rezervine sahip olan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin yeri ise 50. sıra oldu.
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