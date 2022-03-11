Ukrayna’dan Rus askerlerine çağrı: Uçağını getirene 1 milyon dolar ödül, Ukrayna’nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulunarak, savaş uçağını verene 1 milyon dolar para ödülü verileciğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna’nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM bir video hazırladı.

Hazırladığı klipte Rus askerlerine çağrıda bulundu.

SAVAŞ UÇAĞINI TESLİM EDENE 1 MİLYON DOLAR PARA ÖDÜLÜ

Klipte, çalışır durumda olan savaş uçağını teslim eden Rus askerine 1 milyon dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu.

Söz konusu video klibin ardından Rus askerlerinin savaş uçaklarını ya da helikopterleri teslim edip etmeyeceği merak konusu oldu.