Ukrayna'da bombardıman sesleri! Reuters duyurdu...

Reuters'tan gelen bir son dakika bilgisine göre, Ukrayna'da Rus destekli topçu birlikleri bir anaokulunu bombaladı.

Rusya-Ukrayna krizi tüm dünyanın endişelendiği bir durum olmaya devam ediyor. Ukrayna ordusu ise bir son dakika açıklamasında bulunarak Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki bir köye top mermisi saldırısı yapıldığını ve anaokulunun vurulduğunu iddia etti.

HERHANGİ BİR YARALANMA YAŞANMADI

Ukrayna ordusunun iddiasına göre bunu yapan bölgedeki Rus destekli topçu birlikleri. Yapılan açıklamada, herhangi bir yaralamanın yaşanmadığı söylendi.

4 FARKLI YERE SALDIRI İDDİASI

Ukrayna'nın doğusunda buluann Rus destekli ayrılıkçılar, hükümet güçlerini son 24 saat içinde kendi topraklarına 4 kez ateş açmakla suçlamıştı. Yetkililer bir yaralının ve ölenin olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.