Ukrayna, 4 adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın alacak Ukrayna'nın, Türkiye'den aldığı yerli üretim Bayraktar TB2 İHA filosunu genişleteceği açıklandı.

Türkiye, yerli savunma sanayisinde son yıllarda hava, deniz ve kara unsurları ile uluslararası arenada kendini kanıtlamayı sürdürüyor.

Özellikle gökyüzünde ülkemizin gururu haline gelen insansız hava araçları (İHA), bu alanda tekelleşmiş devletlere cazip rakip olurken, birçok ülkenin de ilgisini çekiyor.

UKRAYNA, TÜRK İHA'LARINI ÇOK BEĞENDİ

Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği İHA'ların Karabağ savaşındaki başarısı, Libya'da darbeci Hafter'e karşı kullanılması ve tabii ki terörle mücadelede vazgeçilmez bir unsur olması, Ukrayna'yı da Türk İHA'larının taliplisi yaptı.

Rusya ile yaşadığı sorunlar nedeniyle hava gücünü artırmayı amaçlayan Ukrayna, Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'lardan daha fazlasını istiyor.

"4 BAYRAKTAR TB2 DAHA ALACAĞIZ"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, 2021-2022 için 4 adet Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksi daha satın almayı planladıklarını açıkladı.

Zalujnıy, Report haber ajansına yaptığı açıklamada, bu sene 1 adet TB2 İHA kompleksini envanterlerine kattıklarını hatırlattı.

2021-2022 için de 4 kompleks daha almayı planladıklarını söyleyen Zalujnıy, "Ayrıca gelecekte, böyle droneleri yerli üretim olarak envanterimize dahil etmek niyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zalujnıy, bunları almanın yeterli olmadığını, onları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerektiğini belirtti.

DAHA ÖNCE 7 BAYRAKTAR TB2 SATILMIŞTI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Temmuzda da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti.