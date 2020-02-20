Türkiyeden Hangi Avrupa Ülkelerine Vize Olmadan Gidilebilir? İşte Vize Kullanımına gerek Kalmayarak Doksan günlük zaman içerisinde gidilebilecek Ülkeler...

Türkiyeden Hangi Avrupa Ülkelerine Vize Olmadan Gidilebilir?

Türkiyeden Hangi Avrupa Ülkelerine Vize Olmadan Gidilebilir? İşte Vize Kullanımına gerek Kalmayarak Doksan günlük zaman içerisinde gidilebilecek Ülkeler...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy; Türkiye'nin, birkaç Avrupa ülkelerine vizesiz gitme imkanı tanımasına ilişkin kabul ettiği karar hakkında Açıklama da bulundu;

6 ÜLKEYE 90 GÜNLÜK VİZE OLMAKSIZIN GİDİLEBİLECEK !

Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık Ülke vatandaşlarına özgü , 2 Mart tarihi itibari ile başlayacak olan yurt dışı gezileri ve Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı geziler de her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti gerçekleşmesi konusunda karar verilmiştir ." dedi

Bu uygulama ile , anılan ülkelerle turizm kapasitelerinin çoğaltılması amaçlandığını anlatan Aksoy; bir bakıma , ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da değiştirilip yenilenmesi konusunda odaklanıldığına değindi

Aşağıdaki Ülkelere doksan günlük zaman zarfı içerisinde vize kullanımlarına muafiyet kuralı getirilmiştir 2 Mart 2020 Tarihi itibari ile

Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık

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