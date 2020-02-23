Türkiye'ye Dost veya Düşman Ülkeler Anketi Çok Şaşıracağınız Sonuçlar Var

Türkiye'nin son yıllardaki durdurulamaz yükselişi ve birçok ülke üzerindeki hakimiyeti ayrıca Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve dünyadaki tüm gelişmeler, Diğer Türkiye'ye düşman ülkelrin kendi menfaatleri doğrultusunda Türkiye'nin karşısında birleşmesine neden olmuştu.

Andy-Ar araştırma şirketi tarafından yapılan anket kamuyounun nabzını tuttu ve hangi ülkenin Türkiye'ye dost, hangi ülkenin düşman olduğunu sordu.

KİM DOST KİM DÜŞMAN

Ankette çıkan sonuçlar ise bir hali dikkat çekici oldu Türkiye'ye dost gözüken ülkeler arasında en yüksek oran Azerbaycan'a aitken bir diğer dostumuz görünen ülke Pakistan yüzde 62 oranında dost gözüküyor.

Ankette diğer ülkeler ise Türkiye'nin düşmanı olarak görüldü Düşman olarak görülen ülkelerin ilk sırasında Amerika yüzde 86, Almanya yüzde 68, İngiltere yüzde 71, Fransa yüzde 71, Rusya yüzde 46 oranında düşman olarak gözüküyor. Yapılan Anket Araştırması Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan gerilimden önce yapıldığı için Rusya'nın düşman görülmesindeki oranın düşük olduğu görüldü anket bugün tekrar yapılacak olsa bu oran bir hayli yükselecektir.

Herzaman Savunduğumuz Gibi TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU YOKTUR.