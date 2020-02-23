Türkiye'ye Dost ülkeler hangileri, Türkiye'ye Düşman ülkeler kim Andy-Ar şirketi tarafından yapılan ankette, toplumun Amerika ve Rusya dahil birçok ülkeyi düşman olarak gördüğü ortaya konuldu, Türkiye'ye dost gözüken ülkeler, Türk'ün Türkten başka dostu yoktur diyebileceğimiz bir anket burda ..
Türkiye'ye Dost veya Düşman Ülkeler Anketi Çok Şaşıracağınız Sonuçlar Var
Türkiye'ye Dost ülkeler hangileri, Türkiye'ye Düşman ülkeler kim Andy-Ar şirketi tarafından yapılan ankette, toplumun Amerika ve Rusya dahil birçok ülkeyi düşman olarak gördüğü ortaya konuldu, Türk'ün Türkten başka dostu yoktur diyebieceğimiz bir anket burda ..
Türkiye'nin son yıllardaki durdurulamaz yükselişi ve birçok ülke üzerindeki hakimiyeti ayrıca Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve dünyadaki tüm gelişmeler, Diğer Türkiye'ye düşman ülkelrin kendi menfaatleri doğrultusunda Türkiye'nin karşısında birleşmesine neden olmuştu.
Andy-Ar araştırma şirketi tarafından yapılan anket kamuyounun nabzını tuttu ve hangi ülkenin Türkiye'ye dost, hangi ülkenin düşman olduğunu sordu.
KİM DOST KİM DÜŞMAN
Ankette çıkan sonuçlar ise bir hali dikkat çekici oldu Türkiye'ye dost gözüken ülkeler arasında en yüksek oran Azerbaycan'a aitken bir diğer dostumuz görünen ülke Pakistan yüzde 62 oranında dost gözüküyor.
Ankette diğer ülkeler ise Türkiye'nin düşmanı olarak görüldü Düşman olarak görülen ülkelerin ilk sırasında Amerika yüzde 86, Almanya yüzde 68, İngiltere yüzde 71, Fransa yüzde 71, Rusya yüzde 46 oranında düşman olarak gözüküyor. Yapılan Anket Araştırması Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan gerilimden önce yapıldığı için Rusya'nın düşman görülmesindeki oranın düşük olduğu görüldü anket bugün tekrar yapılacak olsa bu oran bir hayli yükselecektir.
Herzaman Savunduğumuz Gibi TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU YOKTUR.
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler