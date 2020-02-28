Türkiye Uluslar Arası Topluma Seslendi

Türkiye Uluslar Arası Topluma Seslendi !

Suriye'nin İdlib bölgesi Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının bütün yerleşim yerinin barış ve istikrarı için ciddi tehdit olmaya sürdürdüğü konusunda bilgilerinde olan Kaymakcı, Mayıs 2019'dan bu tarafa rejimin saldırılarında 1800'den fazla sivilin katledildiğine dikkat çekti.

Kaymakcı, BM verilerince , 1 milyondan fazla sivilin bölgede yerleşiminden edildiğini ve Türkiye sınırına kaçmaya resmen zorluk yaşatıldığı dile getirilmiş ve şunları anlatmıştır: