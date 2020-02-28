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Türkiye Uluslar Arası Topluma Seslendi

Türkiye Uluslar Arası Topluma Seslendi

Türkiye Uluslar Arası Topluma Seslendi
28 Şubat 2020 Cuma 13:14

Türkiye Uluslar Arası Topluma Seslendi !

Suriye'nin İdlib bölgesi Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının bütün yerleşim yerinin barış ve istikrarı için ciddi tehdit olmaya sürdürdüğü konusunda bilgilerinde olan Kaymakcı, Mayıs 2019'dan bu tarafa rejimin saldırılarında 1800'den fazla sivilin katledildiğine dikkat çekti.

Kaymakcı, BM verilerince , 1 milyondan fazla sivilin bölgede yerleşiminden edildiğini ve Türkiye sınırına kaçmaya resmen zorluk yaşatıldığı dile getirilmiş ve şunları anlatmıştır:

Uluslararası toplumun Suriye'de uçuşa yasak bölge projesi lazım olduğuna değinen İletişim Başkanı Altun şunları anlattı :

"Suriye'de rejim, Astana projesi üzerindeki vaatlerini sağlamamakta direnç gösterdi. Türkiye kendini savunma hakkını kullanmakta özgürdür ve o hakkı yerine getirdi ve İdlib'de insani felaketi engellemek için operasyonlarını uluslararası yasalara uyumlu olarak hayata geçirdi. Suriye'de rejim etnik temizlik gerçekleştiriyor, milyonlarca insanı İdlib'in dışına gönderiyor."


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #idlib #şahid #ypg
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