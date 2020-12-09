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Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği görevine Ali Onaner atandı

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği görevine Ali Onaner atandı

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği görevine Ali Onaner atandı
09 Aralık 2020 Çarşamba 12:51

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği görevine Ali Onaner atandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakından tanıdığı isim, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 54 büyükelçinin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği görevine dikkat çeken bir isim atandı.

"MACRON'UN TÜRK ARKADAŞI"

Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'nın yerine Tunus Büyükelçisi Ali Onaner getirildi. Fransız basınından Le Point, Onaner'in atanmasını "Emmanuel Macron'un Türk arkadaşı Paris'e büyükelçi olarak atandı" başlığıyla duyurdu.

BİRLİKTE EĞİTİM GÖRDÜLER

Fransızca bildiği belirtilen 47 yaşındaki Onaner'in, ülkedeki Ulusal Yönetim Okulu'nda (ENA) 2002-2004 yıllarında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile birlikte eğitim gördüğü kaydedildi.

Türkiye nin Paris Büyükelçiliği görevine Ali Onaner atandı #1

"TÜRKİYE'NİN LİBYA'DAKİ VARLIĞINI SAVUNDU"

Ali Onaner'in, Tunus Büyükelçisi olduğu dönemde bu ülkenin medyasına yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin Libya'daki pozisyonunu savunduğu anımsatıldı.

Ankara'nın Trablus hükümetini desteklediği; Paris yönetiminin ise ülkenin doğusundaki Hafter'in yanında durduğu aktarıldı.

"SINIF ARKADAŞIM"

Fransa'da Cumhurbaşkanı seçilen Macron'u tebrik eden Onaner, Macron ile fotoğrafına yer verdiği paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu aşırı sağı da geride bırakarak kazanan sınıf arkadaşım Emmanuel Macron'a tebrikler!" diye yazmıştı.

Türkiye nin Paris Büyükelçiliği görevine Ali Onaner atandı #2

Türkiye nin Paris Büyükelçiliği görevine Ali Onaner atandı #3

Türkiye nin Paris Büyükelçiliği görevine Ali Onaner atandı #4

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