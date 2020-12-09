Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği görevine Ali Onaner atandı

PTT her yıl personel alımı yapmaktadır. Ancak kurumun aradığı bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartları taşıyan kişiler, kurumun personel almak için uygulayacağı usule göre sınavlara tabi tutulur. Alımların 2021 yılı içerisinde de yapılmaya devam edeceği söyleniyor. Personel alımı için başvuru formunu doldurmak gerekmektedir. İçeriğimizde personel alım şartları, başvurunun nasıl yapılacağını bulabilirsiniz.