Türkiye'nin İsveç'e NATO vizesi vermesinin arkasında ne var? Dünya basını bir konuya dikkat çekiyor

Litvanya'da NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'e onay verilebileceğini ve protokolü TBMM'ye taşıyacağını belirtti. Bu gelişme büyük yankı uyandırırken, dünyaca ünlü gazeteler Erdoğan'ın bu destek karşısında bir dizi tavizler aldığına dikkat çekti.

AB YOLUNDA DESTEK MESAJI

Yapılan açıklamada Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi. İsveç'in, YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği bildirilen açıklamada, Türkiye ve İsveç'in terörle mücadele işbirliğinin, İsveç'in NATO'ya katılmasının sonrasında da devam edeceği, bunun uzun vadeli bir çaba olduğu konusunda hemfikir olunduğu kaydedildi.

Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalarına İsveç'in aktif destek vereceği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı bildirildi.

DÜNYA TÜRKİYE'NİN KARARINI BÖYLE GÖRDÜ

Business Insider: "Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılmasına izin vererek ABD'den gıpta ile bakılan F-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere bir dizi taviz aldı."

Financial Times: "Erdoğan'ın vetosunu kaldırma kararı, Pazartesi akşamı İsveç ve NATO liderleriyle yaptığı son bir görüşmenin ardından, Türkiye cumhurbaşkanının Stockholm'ün üyeliğine verdiği desteği Türkiye'nin uzun süredir askıya alınan AB üyelik hedefine bağlamasının ardından geldi."

Katar merkezli Al Jazeera: 'Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumunu neden değiştirdi?' sorusuna cevap aradı. Haberde Türkiye'nin kilit konularda istediğini aldığı vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi: "Ankara, ABD'den F-16 satın almaktan Avrupa'nın Schengen bölgesine vizesiz seyahat etmeye kadar uzanan kilit koşullarda destek aldıktan sonra Stockholm'ün hedefini destekliyor."

Londra merkezli Middle East Eye: ABD'nin savaş uçakları konusundaki güvenceleri ve Ottawa'nın silah yasağını kaldırması, Türk cumhurbaşkanının fikrini değiştirmesinin başlıca nedenleriydi.