Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300, dünya rekoru kırdı

Türk mühendislerince tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300, sınıfında dünya rekoru kırdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Projesi kapsamında geliştirilen turbojet motor, 240 milimetre çap ile 1342 newton itki kuvvetine ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından TEI-TJ300 motorunun rekor kıran test videosunu paylaştı

2017'DE GELİŞTİRİLMEYE BAŞLANDI

2017'de TÜBİTAK, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ve Roketsan iş birliğiyle geliştirilmesine başlanan TEI-TJ300 turbojet motoru projesinde, hedeflenen performansın çok ötesinde sonuçlar elde edildi.

230-250 mm sınıfındaki diğer rakip motorların en iyisi 250 mm çap ile en fazla 1250 newton seviyesinde itki üretirken, TEI-TJ300 motoru, 240 mm çap ile 1342 newton itki kuvvetine ulaşarak bu sınıfta dünya rekorunu kırmış oldu.

Füze sistemlerine uyarlanabilmesi için 240 mm kısıtlı çapta, sınıfında bu itki gücünü üretebilen dünyadaki ilk motor olan TEI-TJ300, 5000 ft irtifada ses hızının yüzde 90'ına varan yüksek hızlarda çalışabiliyor.

BAŞLATICI SİSTEME İHTİYAÇ DUYMUYOR

TEI-TJ300 motoru, herhangi bir başlatıcı sisteme (marş motoru) ihtiyaç olmadan rüzgar etkisi (windmilling) ile başlayabilme özelliğine sahip. Bu özellik, platformun hem hava, hem deniz, hem de kara savunma sistemlerine entegre edilebilmesini sağlıyor.

Motorun geliştirme ve kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından seri üretime geçilecek.