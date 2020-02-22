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Türkiye Ekonomisini Hedef Alan BBC'nin algı operasyonu çöktü

Türkiye Ekonomisini Hedef Alan BBC'nin algı operasyonu çöktü

Türkiye Ekonomisini Hedef Alan BBC'nin algı operasyonu çöktü
22 Şubat 2020 Cumartesi 20:30

Türkiye Ekonomisini Hedef Alan BBC'nin algı operasyonu çöktü

Türk Ekonomisi hedef Alınmıştı BBC'nin algı operasyonu çöktü' ürkiye ekonomisini kötülemek için elinden geleni yapan İngiliz yayın organı BBC yeni bir skandala imza attı Ancak bu ailelerin gerçekte pek de maddi durumları kötü gibi durmuyor. İşte BBC Türkçe'nin algı operasyonu haberi ve gerçekler

BBC'nin Türkiye ekonomisini amaç edindiği algı operasyonu nasılda elşnde patladı

 UTANMADAN FAKİRLİKTEN BAHSEDİYORDU

"Geçinemeyenler" adı altında gerçeklikten uzak kısa filmler oluşturan BBC Türkçe'nin yapımında söz alan o kadın maddi zorluklar çileli hayatlar aslı olmayan maddi sıkıntıları bizzat yaşadığını öne süren fatma çetinkaya Türkiye'de durumların sosyo ekonomik hallerin çöktüğünü yolunda gitmediğine dikkat çekti.

LÜKS HAYATI İFŞA EDİLDİ

Türkiye'nin en büyük ve gözde olan projelerine bile mevzu bahis alan ahlak yoksunu yalancı kadının , söylediklerinin aksine  gayet lüks ihtişamlı varlık içinde  bir hayat yaşadığı çok geçmeden ifşa edildi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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