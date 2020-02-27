Türkiye 5 Ülke İle Daha Vizeleri Kaldırdı, Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi üyelerine yönelik vize rejimimizde bir bütünlük sağlamak adına Hırvatistan, Malta, Portekiz, İrlanda ve Norveç vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibarengeçerli olmak suretiyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır. Yapılan bu vize muhafiyeti ile birlikte vizelerin kaldırıldığı ülkeler ile turizm potansiyelimizin arttırılması ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı

Türkiye 5 Ülke İle Daha Vizeleri Kaldırdı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, Hırvatistan, Malta, Portekiz, İrlanda ve Norveç vatandaşlarına 2 Mart 2020 tarihinden itibaren turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandığını açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlamasına dair kabul ettiği karar hakkındaki soruya, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasıyla yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi üyelerine yönelik vize rejimimizde bir bütünlük sağlamak adına Hırvatistan, Malta, Portekiz, İrlanda ve Norveç vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibarengeçerli olmak suretiyle Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır. Yapılan bu vize muhafiyeti ile birlikte vizelerin kaldırıldığı ülkeler ile turizm potansiyelimizin arttırılması ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı

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