Türkiye, 3 Ülke İle Yolcu Geliş - Gidişine Kapattıldı

Türkiye, 3 Ülke İle Yolcu Geliş - Gidişine Kapattıldı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’nin 3 üllke içerisinde geliş -gidiş bütün yolcu uçuşları tedbir amacı ile durdurma kararı aldı

Sağlık Bakanlığımız, Kovid-19’a karşı alınan yeni tedbirler ile alakalı gerçekleştirdiği açıklamada, 3 ülke ile Türkiye arasında uçuşların şuan iptal edildiğini açıkladı. Bakan yaptığı duyuruda , “Çin’de rastlanan ve , kısa süre içerisinde 56 ülkede daha görülen insanları yaşamdan koparan bulaşıcı Kovid-19 yani yeni korona virüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle kollamak için gerekli her tedbiri almayı süldüreceğiz şuan tedbir almaya başladık . Daha evvelden Çin ve İran’la havayolu trafiğimiz bitirilmişti, İran’la ayrıca kara ve demir yolu geçişlerine kapattık bu virüs ülkemizede gelmesin istiyoruz.

Bilim Kurulumuzun tavsiyelerine istinaden Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarımızla koordinasyon durumunda yeni bir tedbir daha uygulamaya başlanıldı. Bu gece yarısından kayıtlı olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak ortasında geliş -gidiş bütün yolcu uçuşları tedbiren şuan durdurulmuştur.

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