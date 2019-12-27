2
1
0
0
0
0
0
0

Türk Askeri Libya İçin Hazırız Mesajı Verdi!

Türk Askeri Libya İçin Hazaırız Mesajı Verdi Libya Resmen Türkiyeden Asker Talep etti Türk Askeri Libya'ya Gitmeye Hazır Libya Türkiyeden resmen Asker Talep etti Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Türk askerinin Libya'da emirlere hazır olduğu belirtildi.

Türk Askeri Libya İçin Hazırız Mesajı Verdi!
27 Aralık 2019 Cuma 14:29

Türk Askeri Libya'ya Gitmeye Hazır

Türk Askeri Libya İçin  Hazaırız Mesajı Verdi Libya Resmen Türkiyeden Asker Talep etti Türk Askeri Libya'ya Gitmeye Hazır Libya Türkiyeden resmen Asker Talep etti Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Türk askerinin Libya'da emirlere hazır olduğu belirtildi.

Türkiye, Libya ile askeri konularda anlaşma içeren mutabakat metnini kabul etti.

Meclis'in çalışmaya başlayacağı 7-8 Ocak tarihlerinde de TSK 'nın askerinin Libya'ya gönderilmesine onay veren tezkerenin TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

Libya'da  yakın zamanda Türkiye'den asker talep edileceğine dair resmi açıklama geldi

Türk Askeri Hazırız Dedi;

Tüm bu gelişmelerin peşinden Milli Savunma Bakanlığı'n dan bir  açıklama geeldi ,Türk askerinin Libya'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan sözlü açıklamada; TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Libya #tsk
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber