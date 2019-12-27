Türk Askeri Libya İçin Hazırız Mesajı Verdi!

Türk Askeri Libya İçin Hazaırız Mesajı Verdi Libya Resmen Türkiyeden Asker Talep etti Türk Askeri Libya'ya Gitmeye Hazır Libya Türkiyeden resmen Asker Talep etti Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Türk askerinin Libya'da emirlere hazır olduğu belirtildi.
Türk Askeri Libya'ya Gitmeye Hazır
Türk Askeri Libya İçin Hazaırız Mesajı Verdi Libya Resmen Türkiyeden Asker Talep etti Türk Askeri Libya'ya Gitmeye Hazır Libya Türkiyeden resmen Asker Talep etti Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Türk askerinin Libya'da emirlere hazır olduğu belirtildi.
Türkiye, Libya ile askeri konularda anlaşma içeren mutabakat metnini kabul etti.
Meclis'in çalışmaya başlayacağı 7-8 Ocak tarihlerinde de TSK 'nın askerinin Libya'ya gönderilmesine onay veren tezkerenin TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.
Libya'da yakın zamanda Türkiye'den asker talep edileceğine dair resmi açıklama geldi
Türk Askeri Hazırız Dedi;
Tüm bu gelişmelerin peşinden Milli Savunma Bakanlığı'n dan bir açıklama geeldi ,Türk askerinin Libya'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan sözlü açıklamada; TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
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