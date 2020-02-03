Tsk 'nın Komutası ve Lideri Akar Suriye'ye Gitti Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında

Tsk 'nın Komutası ve Lideri Akar Suriye'ye Gitti Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

MSB: İdlib'de 4 Türk Asker şehit düştü, 9 asker ağır yaralandı tedavi altına alındı Edinilen göre, Cumhurbaşkanyı Erdoğan’ın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamındaki heyette bulunan Akar, İdlib'deki saldırının sonrasında heyetten uzaklaşarak Ankara'ya dönüş yaptı. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta gerçekleşen durum değerlendirmesine dair konuşmanın sonrasında Suriye sınırına doğru harekette geçti.

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