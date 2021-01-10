Trump'tan sosyal medya şirketlerine tehdit

Mahalli idare personeline ödenen sosyal denge tazminatı ne kadar arttı? Mal beyanında esas alınacak şube müdürü maaşı ne kadar oldu? Emekli olacak kamu personeline ne kadar yol tazminatı ödenecek? Ocak ayından itibaren sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanır ve tutarı ne kadar oldu? Huzur hakkı nedir, ödenecek tutar nasıl belirlenir ve Ocak'ta ne kadar oldu? Tayın bedeli nedir, nasıl hesaplanır ve Ocak'ta ne kadar oldu?