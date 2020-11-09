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Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı

Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı.

Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı
09 Kasım 2020 Pazartesi 21:43

 Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı

 Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı   ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini ve yerine vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ı atadığını duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü sayın Miller'ın şu andan itibaren Savunma Bakanlığına vekaleten atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.

"KENDİSİNE YAPTIĞI HİZMETLERDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDERİM"

Miller'ın iyi iş çıkaracağına inandığını beliriten Trump, "(Savunma Bakanı) Mark Esper'in işine son verildi. Kendisine yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, seçimlerden sonra Esper'i görevden alacağı iddiaları uzun süredir Amerikan basınında yer alıyordu.

Trump, Savunma Bakanı Mark Esper i görevden aldı #1

Trump, Savunma Bakanı Mark Esper i görevden aldı #2

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