Trump'Bırakalım Türkiye Suriye ile Savaşsın Dedi Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın ABD Başkanı Trump, seçmenleriyle bir araya geldiği canlı yayında, Türkiye ile Suriye arasındaki sınırı korumanın bir anlamı olmadığına değindi

ABD Başkanı Trump, seçmenleriyle bir araya geldiği canlı yayında, Türkiye ile Suriye arasındaki sınırı korumanın bir anlamı olmadığına değindi

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Tv'nin Pensilvanya eyaletinde gerçekleştirmiş olduğu canlı yayında seçmenleri ile buuştu hem Fox News muhabirlerinin hem de seçmenlerinden gelen soruları cevapsız bırakmadı. ve çok dikkat çekici noktalara değindi

SURİYE İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ SINIRI NEDEN ŞUANA KADAR KORUDUK Kİ?"

Şuandan itibaren Suriye ve ya Afganistan'a daha çok asker göndermenin işe yaramadığını ve askerlerini geri alma kararına varılmasının üzerine eski Savunma Bakanı James Mattis ile de bu alanda orta yol bulamadığına dikkat çeken Trump, "Suriye ile Türkiye arasındaki sınırı koruyorduk. Neden böyle yapıyorduk ki? Bırakalım (Suriye ve Türkiye) kendileri savaşsın. Biz neden koruyorduk ki ?" diye aktardı.

Suriye topraklarındaki DEAŞ varlığını da yüzde yüz bitirdiklerini savunan Trump, Suriye'de petrol kaynaklarını korumak için bir grup askeri orada göreve terk ettiklerini de kaydetti.

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