TİME dergisinin darbe girişimlerine karşı ikiyüzlü tavrı Türkiye'deki 12 Eylül darbesini alkışlayan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasına üzülen Time dergisi, Amerika'daki girişimin ardından "Demokrasiye saldırı girişimi" kapağıyla çıktı

TİME dergisinin darbe girişimlerine karşı ikiyüzlü tavrı

TİME dergisinin darbe girişimlerine karşı ikiyüzlü tavrı Türkiye'deki 12 Eylül darbesini alkışlayan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasına üzülen Time dergisi, Amerika'daki girişimin ardından "Demokrasiye saldırı girişimi" kapağıyla çıktı

Amerika, ajanlarını kullanarak dünyanın birçok ülkesinde darbe girişimlerinin içinde bulundu.

DARBELERİN MİMARI AMERİKA

Ülke yönetimlerini kendi menfaatleri doğrultusunda dizayn etmeye çalışan Amerikalılar, Türkiye'de de Fetullahçı hainleri kullanarak yönetimin değişmesi için büyük çaba sarf etti.

TÜRKİYE'DE AMERİKAN BESLEMELERİNE ATILAN TOKAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanalara koşan ve darbecileri püskürten millet, iradesine sahip çıktı.

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Amerika'da yayın yapan Time dergisi, "Türkiye darbeye direndi ama şimdi daha kötüsü olabilir." kapağıyla çıktı.

Time dergisi, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından da Kenan Evren'in fotoğrafını kapağına taşıdı ve “Türkiye’yi bir arada tutuyor” dedi.

AMERİKA'DA OLUNCA: DEMOKRASİYE SALDIRI GİRİŞİMİ

Time dergisi, Amerika'da Donald Trump'ın çağrısıyla yaşanan darbe girişimini "Demokrasiye saldırı girişimi" olarak kapağına taşıdı.