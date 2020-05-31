Tarihi uçuş gerçekleşti! SPACE X UZAYDA!

Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (Nasa) astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götüren uzay aracı başarıyla fırlatıldı.
Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (Nasa) astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götüren uzay aracı başarıyla fırlatıldı.
İlk etapta Çarşamba günü için planlanmış ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle fırlatmaya 16 dakika kala durdurulmuştu.
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