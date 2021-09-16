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Taliban düzenli ordu kuruyor

Taliban hükümetinin Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, yakın zamanda Afganistan’da düzenli ordu kuracaklarını söyledi.

Taliban düzenli ordu kuruyor
16 Eylül 2021 Perşembe 11:02

Taliban geçici hükümetinin Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, başkent Kabil’de bir konferansta, ülkedeki askeri sisteme dair Taliban yönetiminin planlarını duyurdu.

"DÜZENLİ ORDU YAKINDA KURULACAK"

Afganistan’da güçlü ve düzenli ordu kurmaya dair istişare ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Fasihuddin, bunun yakın zamanda hayata geçirileceğini belirtti.

Öte yandan Fasihuddin, ülkede “etnik ve direniş temelli kargaşa çıkaranları” bastıracaklarını söyleyerek, “direnişçilerin” ülkeyi iç savaşa sürüklemek istediğini ileri sürdü.

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AFGANİSTAN'DA DEĞİŞİM SÜRECİ

Afganistan’daki 34 vilayetten 33’ü Taliban’ın kontrolü altına girmişti, ancak başkent Kabil’in kuzeyindeki Pencşir vilayeti yerel grupların elinde kalmıştı.

Ulusal Direniş Cephesi adı altında toplanan söz konusu gruplara, eski Afgan komutan Ahmed Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud liderlik ediyordu.

Taliban, 6 Eylül’de Pencşir vilayetindeki gruplarla çatışmaların sona erdiğini ve bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

Aynı gün, AA muhabirleri Pencşir merkezine giren ilk basın kurumu olarak, vilayet merkezi Bazarak’ı görüntülemişti.

Bazarak’ta Taliban güçlerinin kontrolü sağladığı ve dağlarda zaman zaman çatışmaların devam ettiği gözlemlenmişti.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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