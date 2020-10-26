Sydney'de bulunan Türklere ait camiye saldırı

Cinsellik içermeyen telefon mesajları da tazminatsız işten çıkarma sebebi sayıldı Her ne kadar mahkemece davacıya isnat edilen eylemlerin bayan iş arkadaşlarına cinsel tacizde bulunma boyutunda olmadığı, herhangi bir cinsel ifade içermeyen mesaj gönderme şeklinde olduğu, tüm iddiaların soyut düzeyde kaldığı gibi bir değerlendirme yapılmışsa da; dosya içerisinde mesaj kayıtlarının bulunduğu, söz konusu mesajlarda davacının bayan iş arkadaşını evine çağırdığı, rahatsız ettiği ve taciz ettiğinin sabit olduğu" ifadesine yer verilerek iş akdi feshinin haklı nedene dayandığına karar verildi