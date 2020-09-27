Suudi Arabistanlı muhalifler yurt dışında siyasi parti kurdu

Siyasi muhalefetin teşkilatlanmasına izin vermeyen Suud yönetimine karşı, yurt dışında parlamenter sistem isteyen bir parti kuruldu.

Suudi Arabistanlı muhalifler, Suud'da demokratik bir yönetim yolu oluşturmak için "Ulusal Birlik" adlı bir parti kurulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan, herhangi bir siyasi muhalefetin teşkilatlanmasına izin vermeyen mutlak bir monarşi olmasıyla biliniyor. Krallığın doksanıncı Milli Günü'nde kurulan Ulusal Birlik Partisi, muhalefete yönelik artan baskıların ortasında geldi.

SUUD YÖNETİMİNE KARŞI İLK AYAKLANMA

Parti, Kral Selman bin Abdülaziz döneminde iktidara karşı organize olan ilk siyasi hamle olarak tarihe geçti.

Partinin kuruluş bildirisinde amacın, ''Ülkenin huzursuzluk veya şiddet içeren yollara kaymasını önlemek ve halkın çıkarları doğrultusunda Suudi Arabistan'ın dünya ile bölgesel ve uluslararası işbirliğini geliştirmek olduğu'' söylendi.

PARLAMENTER SİSTEM GELECEK

Ulusal Birlik Partisi'nin kurulmasına ilişkin bildiride, "Tam seçilmiş bir parlamento ve anayasal denetimlere göre yasama, yargı ve yürütme gücünün ayrılması'' çağrısında bulunuldu.

Parti, açıklamada "siyasi ufkun engellenmesinden" de söz ederek, "mevcut otoritenin sürekli şiddet ve baskı uygulamalarına karşı barışçıl bir değişim'' çağrısında bulundu.