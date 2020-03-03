Suriye'de İdlib şehitleri için miting Yaptı Suriye'de İdlib şehitleri için Tek Yürek Oldu ! Suriyedeki son durum nedir Bahar Kalkanı Harekatı başladı Mı?

Suriye'de İdlib şehitleri için Tek Yürek Oldu

Suriye'de İdlib şehitleri için miting Yaptı Suriye'de İdlib şehitleri için Tek Yürek Oldu Suriye'de İdlib şehitleri için miting Yaptı Suriye'de İdlib şehitleri için Tek Yürek Oldu ! Suriyedeki son durum nedir Bahar Kalkanı Harekatı başladı Mı?

Tel Abyad Kısmında İdlib'de şehid edilen askerler için düzenlenen mitingde, Suriyeliler Türk bayrağı ve SMO flamalarını yan yana taşıyarak yürüyüş yaptı .

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ,KURANLAR OKUNDU

Miting yapan bölge vatandaşı , İdlip'te şehit edildiği o kalleş hain saldırıya tepkilerini belli etmek seslerini duyurmak olup bitenleri sindirilemediğini ,bu savaş ta da şehit olan 34 Türk askeri ve Suriyeli vatandaşlar ardına dualar armağan edildi göz yaşları ile anıldı.

Türkçe ve Arapça marşların da eşlik ettiği kutlu tören de dirlik birlik olma mesajları paylaşılarak dualar edildi

Suriye'de hem Türk hemde Suriyelilerin yan yana şehit edildiğini dile getiren Ahmet Hac isimli bir vatandaş, "Bu aralar buralarda bahar havası esiyor İnşallah İdlip'e de bahar havası tez vakitte gelecek . Bu topraklarda Suriyeliler şehit edildiği gibi Türk kardeşlerimizde şehit edilmiştir . Allah şehadetlerini kabul etsin,cennet mekanında uğurlasın . Bu toprak hem Suriyeli ve hem de Türk kardeşlerimizin kanı ile canlanmış .Vatan artık hepimizin. Bugünlere ulaşmamıza Türkiye'nin çok büyük payı mevcuttur.Türkiye olmasa refah huzur sağlanamaz kahraman türk askerlerine minnetdarız .Birlik ve beraberliğimizi artık kimse bozamayacaktır" Sözleri ile açıkladı.

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