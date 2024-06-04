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Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
Admin
Admin
04 Haziran 2024 Salı 10:59

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın lösemi teşhisi konulan eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Haberlerin sosyal medyada yayılması üzerine Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi iddiaları yalanladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği öne sürülürken konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Ancak bilgiler resmiyet kazanmadı. Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi ise ölüm haberlerinin asılsız olduğunu duyurdu.

HABERLER HIZLA YAYILDI

Tasnif News'in aktardığına göre 48 yaşındaki Esma Esad'ın öldüğüne yönelik haber ilk olarak Suriyeli muhalif haber sitesi Sham Plus tarafından duyuruldu. Daha sonra sosyal medyada Esad'ın öldüğü haberi hızla yayılmaya başladı. Şam'daki Tasnim muhabiri ise ölüm iddiasının herhangi bir resmi kaynak tarafından doğrulanmadığını bildirdi.

BAAS PARTİSİ'NDEN YALANLAMA

Konuyla ilgili Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi'nden bir açıklama yapıldı. Al Arabiya'nın haberine göre açıklamada Esma Esad'la ilgili asılsız haberlerin yayıldığı belirtilerek bilgilerin yalnızca güvenilir kaynaklardan alınması gerektiği belirtildi.

LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Esma Esad'la ilgili en son Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, çeşitli semptom ve klinik belirtilerin görülmesinin ardından tıbbi muayene ve testlerden geçirildiği ve akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğu belirtilmişti.

2019'DA MEME KANSERİNİ YENMİŞTİ

Aynı açıklamada Esma Esad'ın izolasyon şartlarını içeren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı, bu nedenle kamusal faaliyetlerden uzak kalacağı aktarılmıştı. Esma Esad, 2018'de erken teşhis edilen meme kanserini Ağustos 2019'da yendiğini açıklamıştı.

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