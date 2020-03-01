Sputnik İsimli Haber Ajansı Çalışanlarına Şok Gözaltı !

Sputnik İsimli Haber Ajansı Çalışanlarına Şok Gözaltı !

Sputnikisimli Yurt dışı kanalının bugün yayınlamış olduğu haberde Hatay ile alakalı münakaşalı ifadeler bulunuyordu . “ Hatay 80 sene evvel niçin Fransa açısından Türkiye'ye verildi" başlıklı manşet haberde Hatay için ‘çalıntı bölge’ olarak hitabı yer alırken , Suriye basınının son günlerde Hatay’ı manşetlerine alarak kentin ‘şüpheli bir şekilde’ Türk toprağı bulunmasına dikkat ettiği de duyurulmuştu.

Rusya'da heber yayını gerçekleştiren Ajans Başkent bölgesinde görev alan 3 eleman , "Çalıntı eyalet: Hatay 80 sene önce niçin Fransa aracılığı ile Türkiye'ye teslim edildi " başlıklı haber sebebi ile nahoş cümleleri sarf etmesi kaynaklı olarak gözaltına alındı.