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Sputnik İsimli Haber Ajansı Çalışanlarına Şok Gözaltı !

Sputnik İsimli Haber Ajansı Çalışanlarına Şok Gözaltı !

Sputnik İsimli Haber Ajansı Çalışanlarına Şok Gözaltı !
01 Mart 2020 Pazar 12:42

Sputnik İsimli Haber Ajansı Çalışanlarına Şok Gözaltı !

Sputnikisimli Yurt dışı kanalının bugün yayınlamış olduğu haberde Hatay ile alakalı münakaşalı ifadeler bulunuyordu . “ Hatay 80 sene evvel niçin Fransa açısından  Türkiye'ye verildi" başlıklı manşet haberde Hatay için ‘çalıntı bölge’ olarak hitabı yer alırken ,  Suriye basınının son günlerde Hatay’ı manşetlerine alarak kentin ‘şüpheli bir şekilde’ Türk toprağı bulunmasına dikkat ettiği de duyurulmuştu.

Rusya'da heber yayını gerçekleştiren Ajans Başkent bölgesinde görev alan 3 eleman , "Çalıntı eyalet: Hatay 80 sene önce niçin Fransa aracılığı ile Türkiye'ye teslim edildi " başlıklı haber sebebi ile nahoş cümleleri sarf etmesi kaynaklı olarak gözaltına alındı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Sputnik İsimli Haber Ajansı Çalışanlarına Şok Gözaltı !
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