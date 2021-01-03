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Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Dünyaca ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay

Amerika'da dünyaca ünlü fast food zincirinde 2016 yılında çekilen görüntüler sosyal medyada tekrar gündeme geldi. İnfial yaratan görüntülerde mutfak çalışanının elini pantolonunun içine soktuktan sonra, ellerini yıkamadan işine devam etmesi mide bulandırdı.

Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Dünyaca ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay
03 Ocak 2021 Pazar 13:11
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Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Dünyaca ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay

Amerika'da dünyaca ünlü fast food zincirinde çalışan bir kadının mide bulandıran hareketi sosyal medyaya damga vurdu. Hamburger yemek isteyen bir müşteri, verdiği sipariş sonrası mutfakta çalışan kadına, patateslerini göndermesini istedi.

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Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Dünyaca ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay

O sırada elleri pantolonun içinde olan kadın ellerini pantolonundan çıkardıktan sonra müşteriye patateslerini verdi ve işine devam etti.

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Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Dünyaca ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay

Kadının görüntülerini çeken müşteri videoyu sosyal medya üzerinden paylaştıktan sonra tepki çeken binlerce yorum aldı.

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Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Dünyaca ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay

Video ile ilgili açıklama yapan şirketin yetkilileri, hijyen ve çalışanlarının davranışlarına çok dikkat ettiklerini, ancak söz konusu videonun 2016 yılında çekildiğini açıkladı.

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Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Dünyaca ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay

Yetkililer ayrıca, videoda görülen çalışanın 2016 yılından bu yana şirket bünyesinde çalışmadığını söyledi.

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Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Dünyaca ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay

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