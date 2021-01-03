Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Dünyaca ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay

Amerika'da dünyaca ünlü fast food zincirinde 2016 yılında çekilen görüntüler sosyal medyada tekrar gündeme geldi. İnfial yaratan görüntülerde mutfak çalışanının elini pantolonunun içine soktuktan sonra, ellerini yıkamadan işine devam etmesi mide bulandırdı.
Amerika'da dünyaca ünlü fast food zincirinde çalışan bir kadının mide bulandıran hareketi sosyal medyaya damga vurdu. Hamburger yemek isteyen bir müşteri, verdiği sipariş sonrası mutfakta çalışan kadına, patateslerini göndermesini istedi.
O sırada elleri pantolonun içinde olan kadın ellerini pantolonundan çıkardıktan sonra müşteriye patateslerini verdi ve işine devam etti.
Kadının görüntülerini çeken müşteri videoyu sosyal medya üzerinden paylaştıktan sonra tepki çeken binlerce yorum aldı.
Video ile ilgili açıklama yapan şirketin yetkilileri, hijyen ve çalışanlarının davranışlarına çok dikkat ettiklerini, ancak söz konusu videonun 2016 yılında çekildiğini açıkladı.
Yetkililer ayrıca, videoda görülen çalışanın 2016 yılından bu yana şirket bünyesinde çalışmadığını söyledi.