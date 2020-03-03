Hain saldırı İran destekli mi? Son Hain Saldırı İran Desteklimi Yapıldı ?

Son Hain Saldırı İran Desteklimi Yapıldı ?

İran sınırı bölgesinde manidar saldırı sabah erken saatlerinde yapıldı !

Suriye'de Mehmetçiğin yoğun operasyon çalışmaları dağılan PKK, Ağrı'nın Doğubayazıt beldesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis arabasına roketli saldırı da gecikmedi kalleş saldırı esnasında o Olayda bir çalışan personelimiz şehit edilirken 4 personel imizde ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi

O yerde geniş çaplı bir harekat için düğmeye basıldı. İki ATAK helikopteri teröristlerin olduğu tahmin edilen yeri çok ateş altında tuttu. Bölgede arazi taraması yapan bir uzman çavuş, teröristlerce araziye önceden yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralar adeta dindi diyebiliriz. Saldırının yeri ve zamanlaması çok çarpıcı bir detaydır . İdlib'de Esad'ın yanında savaşan Hizbullah, Mehmetçiğin hedefi olarak belirdi. PKK'nın Doğubayazıt bölgesi saldırı peşine İran'ın bir parmağı oynadığı sinsi bir oyun olabileceği konuşuluyor.

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