Son Dakika! Türkiye ile Azerbaycan arasında tarihi anlaşma! İmzalar atıldı!

Son Dakika! Türkiye ile Azerbaycan arasında tarihi anlaşma! İmzalar atıldı!

Son dakika haberi: Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçivan'in doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak. Kurulacak hattın mutabakat zaptı bugün her iki ülkenin de enerji bakanlarının katıldığı törende imzalar atıldı. Bakan Dönmez, tarihi anlaşmaya ilişkin detayları paylaştı.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ bölgesini 44 günlük savaşın ardından Ermenistan'ın işgalinden kurtarmasının ardından gündeme gelen adımlar da bir bir atılmaya başlıyor.

Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ bölgesinden çekilirken, iki ülke arasında masada yapılan anlaşmaya sürpriz bir madde eklenmiş, Azerbaycan karadan tek bağlantısı olmayan Nahçıvan'a ulaşım koridoru kurmak için taraflardan söz almıştı.

YENİ DOĞALGAZ HATTI KURULUYOR

Türkiye ile Azerbaycan arasında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin doğalgaz ihtiyacı karşılamak üzere yeni bir doğalgaz boru hattı kuruluyor.

Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçivan'in doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak.

Projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAR yetkili kılınacak.

Bu projeyle, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP doğalgaz hatlarından sonra Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir hat kurulmuş olacak.

İMZALAR ATILDI

Iğdır-Nahçıvan arasında kurulacak hattın mutabakat zaptı bugün her iki ülkenin de enerji bakanlarının katıldığı törende imzalar atıldı.

BAKAN DÖNMEZ DETAYLARI AÇIKLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye-Nahçıvan hattı, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı’nın devamına inşa edilecek. Hattın Iğdır’dan başlayarak Nahçıvan Sederek’e kadar olan Türkiye bölümü, 85 kilometre uzunluğa sahip olacak. Yıllık 500 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip olacak boru hattı, günlük 1,5 milyon metreküp doğal gaz taşıyabilecek. Boru hattımızla birlikte Nahçıvan’ın bugünkü doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayabileceğiz.'' ifadelerimi kullandı.

İRAN ÜZERİNDEN SAĞLANIYORDU

Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgal edilmesinin ardından Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ulaşan doğalgaz boru hattı işlevsiz hale gelmişti. İşgalin ardından Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacı İran üzerinden sağlanıyordu.