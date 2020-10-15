Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti

Son dakika! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonra başlayan protestolar nedeniyle görevinden ayrıldı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimi sonuçlarının iptalini talep eden muhaliflerin düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal edilmişti. Protestolarda, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev de destekçileri tarafından cezaevinden çıkarılarak kaçırılmıştı. Ancak Atambayev, daha sonra tekrar güvenlik güçleri tarafından tutuklanmıştı.

GÖSTERİCİLER TALEP ETTİ

Göstericilerin bir bölümü tarafından "valiyi rehin almak ve gösteriler düzenlemek" suçundan hapis yatan Ata Curt Partisi eski Milletvekili Sadır Caparov, cezaevinden çıkarılarak aynı gün Başbakanlık koltuğuna oturtulmuştu. Başbakanlık binasını 5 gün boyunca ablukada tutan Caparov destekçileri, parlamentodan Caparov'un başbakanlığının onaylamasını talep etmişti.

YENİDEN OYLAMA YAPILMASINI İSTEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ise yeni parlamentonun başbakan olarak belirlediği milliyetçi siyasetçi Sadir Caparov'u atamayı reddetmişti. Ceenbekov, milletvekillerinin oylamayı kurallarına uygun yaptığı konusunda kuşkuları olduğunu söyleyerek, yeniden oylama yapılmasını istemişti.