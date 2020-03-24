Son Dakika: İtalya'da Koronavirüsten Bir Günde Yüzlerce Kişi Öldü İşte Detaylar

Çin'de ortaya çıkarak Dünya genelinde bir çok ülkede özellikle avrupada hızla yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle bir günde 743 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 6 bin 820'ye yükseldiği açıklandı. Ülke genelinde 5 bin 249 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 69 bin 176'ya ulaştığı bildirildi.

Öte yandan ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana ölü ve vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor.

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