Son Dakika! İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti

İtalya'da Başbakan neden istifa etti? İtalya'da Başbakan kim olacak? İtalya seçimemi gidiyor? Son dakika! İtalya'da 13 Ocak'ta "Italia Viva" partisinin dörtlü koalisyondan ayrılmasıyla başlayan hükümet krizi sonrasında Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti.

İtalya'da hükümetin ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin koalisyondan çekilmesinin ardından başlayan siyasi kriz, koalisyon hükümetinin Parlamento'nun her iki kanadından da güvenoyu almasına rağmen çözülemedi. TOPLANTI SONRASI İSTİFASINI SUNDU Senato'da salt çoğunluk için yeterli sandalye sayısına sahip olmayan Conte önderliğindeki 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) koalisyonu aradığı desteği bulamadı. Bakanlar Kurulu'nun ardından Başbakan Conte, Cumhurbaşkanlığı'na çıkarak istifasını sundu. KRİZİ CUMHURBAŞKANI ÇÖZECEK İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yeni hükümetin oluşturulması, siyasi krizin çözümü için tüm siyasi partiler ile görüşmelere yarın başlayacak. En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Kaynak: