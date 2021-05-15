engelli hakları
engelli hakları
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
ögg sorgulama
ögg sorgulama
0
izin belgesi
izin belgesi
0
yasak
yasak
0
tam kapanma genelgesi
tam kapanma genelgesi
0
istifa
istifa
0
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0

Son Dakika! Hamas'tan İsrail'in 10 Filistinliyi katlettiği saldırıya misilleme: Tel Aviv'den siren sesleri yükseliyor

Son Dakika! Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in gece saatlerindeki saldırısının ardından aynı aileden 10 kişinin ölümüne misilleme olarak Tel Aviv'in hedef alındığını duyurdu. Şehre düşen roketler sonrasında Tel Aviv'den siren sesleri yükseldi. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Son Dakika! Hamas'tan İsrail'in 10 Filistinliyi katlettiği saldırıya misilleme: Tel Aviv'den siren sesleri yükseliyor
15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:41

İsrail'in sivil ayrımı yapmaksızın Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılara Hamas'tan roketlerle cevap veriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in gece saatlerinde aynı aileden 10 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırısına misilleme yapıldığını açıkladı.

SİREN SESLERİ DUYULDU

Bu açıklamanın ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu. Bölgeden gelen görüntülerde, roketlerin düştüğü noktalarda yangın çıktığı görülüyor. Plajda eğlenen vatandaşların ise siren seslerini duyar duymaz sığınaklara doğru koştuğu anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan halk sığınaklara girerken saldırıda ölü yada yaralı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

"6 AY BOYUNCA BOMBALAYABİLİRİZ"

El Kassam Tugayları Sözcüsü Ubeyde ise saldırılara ilişkin olarak İsrail'e meydan okudu. Ubeyde, "6 ay boyunca Tel Aviv'i bombalayabilecek şekilde hazırlandık. Gazze'de sivil bir binanın hedef alınacağına dair bilgileri alır almaz dakikalar önce Tel Aviv'e yönelik yeni bir roket saldırısı başlattık." ifadelerini kullandı.

Hamas'tan İsrail'in 10 Filistinliyi katlettiği saldırıya misilleme! Tel Aviv'den siren sesleri yükseliyor

139 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli öldü, 950 Filistinli yaralandı.

Son Dakika! Hamas'tan İsrail'in 10 Filistinliyi katlettiği saldırıya misilleme: Tel Aviv'den siren sesleri yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber