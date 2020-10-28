Son Dakika! Ermenistan ordusu Berde şehir merkezini vurdu: 21 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika: Ermenistan ordusu sivil yerleşim alanlarına saldırmaya devam ediyor. Bugün yapılan misket bombalı saldırıda Azerbaycan'ın Berde kenti vuruldu. Saldırıda 21 kişi yaşamını yitirirken, 60'tan fazla kişi de yaralandı.

Ermenistan'ın, sivil yerleşim yerlerine saldırısıyla başlayan çatışmalar bir ayı geride bıraktı. Saldırıların ardından kendisini savunmaya geçen Azerbaycan ordusu, Ermeni askerlerini püskürtmeyi başardı. Azerbaycan'ın sahadaki üstün başarısı Erivan yönetimine 3 kez ateşkes kararı aldırırken, bu 3 ateşkes de Ermenistan tarafından bozuldu.

ARAÇ VE DÜKKANLAR YANIYOR

Sürekli olarak sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan ordusu son olarak Azerbaycan'ın Berde şehir merkezini misket bombalarıyla vurdu. Bölgede yapılan ilk belirlemelere göre çok sayıda dükkan ve araç yanıyor.

SALDIRIDAN ÖNCE UYARI YAPILDI

Öte yandan, Azerbaycan içişleri Bakanlığı saldırıdan hemen önce büyük şehirlerde 'terör uyarısı yaptı' ve karşı taraftan eylem beklediklerini açıkladı.

"AZERBAYCAN'IN GÜNAHSIZ HALKINA KARŞI SUÇ İŞLEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev saldırıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. "Azerbaycan'ın günahsız halkına karşı suç işlemeye devam ediyorlar. Kolektif bir cezalandırmaya gidilmelidir. Hayatını yitirenler arasında kadınlar ve masum çocuklar var" dedi.

"HOCALI SOYKIRIMININ DEVAMIDIR"

Hacıyev açıklamalarının devamında, "Bu yine bir katliamdır, Hocalı Soykırımının devamıdır. Ermenistan, Azerbaycan'a karşı kültürel soykırım uyguluyor. Etnik temizliğin bariz bir örneğidir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına Allah'tan sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

21 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ermenistan silahlı güçlerinin vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi vurması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Başsavcılığı 60'tan fazla yaralının olduğunu duyurdu.

TOPLAM SİVİL CAN KAYBI 70'E YÜKSELDİ

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 322 kişi yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 338 ev, 92 apartman ve 415 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Berde'den ilk fotoğraflar: