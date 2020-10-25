Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Hollandalı siyasetçi Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı siyasetçi Wilders'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal "terörist" paylaşımına tepki gösterdi. Altun, "Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir. Avrupa, Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüşüyor" dedi.

Sık sık ırkçı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders skandal bir paylaşıma daha imza atmış; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmedildiği bir karikatürü paylaşıp "terörist" notunu düşmüştü. Diğer yandan Avrupa'da son dönemde Müslümanlara karşı artan sistematik baskı ve Fransa'da yaşanan skandal karikatür olayı da gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Avrupa, Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüşüyor. Saldırgan karikatürler, ayrımcılık ve cami baskınları ile bezeli "sistematik zorbalık" bir ifade özgürlüğü meselesi değildir. Kendilerince Müslümanlara "sözde entegrasyon dersi" kılıfı altında gözdağı verirken, "Avrupa ekonomisinin çarklarını döndürebilirsiniz ama asla buraya ait olmayacaksınız" diyorlar.

"YAŞAM TARZIMIZA, PEYGAMBERİMİZE SALDIRIYORLAR"

Bugün Avrupa popüler kültüründe Müslümanlarla ilgili gördüğümüz her şey, 1920'lerde Avrupa Yahudilerinin şeytanlaştırılmasına ürkütücü biçimde benziyor. Bazı Avrupalı liderler yalnızca kendi aralarında yaşayan Müslümanları hedef almıyor; aynı zamanda kutsal değerlerimize, kitabımıza, peygamberimize, yani bütün bir yaşam tarzımıza saldırıyorlar. Avrupa'nın Müslümanlara yönelik düşmanlığı ve onları tedip etme çabaları, giderek yaygınlaşan İslam, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından ayrılamaz.

"SİZ İSTEMİYORSUNUZ DİYE HİÇBİR YERE GİTMEYECEĞİZ"

Avrupalıların anlaması gereken husus şudur: Biz Müslümanlar, siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bize hakaret ettiğinizde diğer yanağımızı dönmeyeceğiz. Kendimizi ve bize ait olan her şeyi sonuna kadar, her bedeli ödeyerek savunacağız"

"DUR DEMENİN VAKTİ GELDİ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sabah saatlerinde bu paylaşıma tepki göstererek "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık dur demenin zamanı gelmiştir" demişti.