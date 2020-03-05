Son Dakika ! 2 Şehidimiz var 3 De Yaralı Askerimiz Var !

Son Dakika ! 2 Şehidimiz var 3 De Yaralı Askerimiz Var !

Bahar Kalkanı harekatında rejimin açtığı en son açılan ateş 2 askerin şehit etti , 3 askerin de ağır yaralandığı açıklandı.

Bakanlıktan son dakika açıklaması Şuan geldi bu açıklamada, "Bahar Kalkanı yerinde olan unsurlarımıza Rejim unsurları aracılığı ile yapılan silahli saldırıda , 2 kahraman silah arkadaşımız şehit edildi, 3 kahraman silah kardeşimiz de da ağır yara almıştır . Bölgede anlaşılan amaçlar hemen ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altında tutuldu gerekli cevap verilmiş ve hedefler tahrip olmuştur. Gelişmeler izlenmekte ve gerekli koruma işlemleri başlatılmakta . Bizleri derin bir acı ve üzüntü içine atan bu halde hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve büyük sabır, yaralı personellerimiz için acil şifalar dileriz”diyerek açıklama yaptı

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