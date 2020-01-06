Şok! Irak, ABD Güçlerini Ülkeden Çıkarma Kararı Aldı Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi; kararın uygulanması için son sözü hükümet verecek. ABD’nin Bağdat’ta Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından toplanan Irak Meclisi yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması tasarısını onayladı.

Şok! Irak, ABD Güçlerini Ülkeden Çıkarma Kararı Aldı

Şok! Irak, ABD Güçlerini Ülkeden Çıkarma Kararı Aldı Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi; kararın uygulanması için son sözü hükümet verecek. ABD’nin Bağdat’ta Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından toplanan Irak Meclisi yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması tasarısını onayladı.

İran'ın Orta Doğu'daki tüm operasyonlarını gerçekleştiren General Kasım Süleymani, IRAK 'taki havaalanında füze atışıyla durdurmuştu

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkedeki varlığını görüşmek için toplandı.

"O GÜN ÖLDÜRÜLMESEYDİ GÖRÜŞECEKTİM"

Toplantıda söz alan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi; "O gün öldürülmeseydi Süleymani ile görüşecektik. Süleymani bir Suudi Arabistanlı'ya İran'ın mesajını teslim etmeyi planlıyordu. Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesi politik bir suikasttır. Parlamentoyu acilen Irak'taki yabancı askerlerin varlığı konusunda önlemler almaya davet ediyorum." şeklinde konuştu .

KOALİSYON IRAK’TAKİ ÇALIŞMALARINI BEKLEMEYE ALDI

IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon, Irak’taki bütün çalışmalarını askıya aldı. ABD askeri üssü ile ABD büyükelçiliğine yönelik yapılan saldırıların sonrasında koalisyon, Irak askerlerinin eğitilmesi faaliyetlerini de kaldırdı

Koalisyon tarafınca yapılan yazılı açıklamada, “Bizim önceliğimiz ülkede varlığını sahip çıkan koalisyon güçlerinin güvenliğidir. Hizbullah tarafından son iki ay içerisinde yapılan roket saldırıları ABD’li siviller ile Irak askerlerinin ölmesine nedendir denildi

Koalisyon askerlerini yaşatan Irak askeri üslerini korumanın öncelikleri olduğuna da dikkat çekilen açıklamada şunları aktardı : “Bu durum alanda ortaklarımızı eğitme ve IŞİD’e karşı mücadele kapasitemizi daraltacaktır.”

ABD GÜÇLERİ ARTIK ÇIKARILMALI !

Başbakan konuşma yaptıktan sonra parlamento, ABD askerlerinin topraklardan çıkarılmasını amaçlayan yasa tasarısını kabul etti ve çıkarılmasını açıkça belirtti. Meclis'ten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette bulunduğunun da altı çizildi.