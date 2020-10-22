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Skandal fotoğraf! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı öldürdü!

Skandal fotoğraf! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı öldürdü!

Skandal fotoğraf! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı öldürdü!
22 Ekim 2020 Perşembe 12:17

 Skandal fotoğraf! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı öldürdü!

Ermenistan Kamu Radyosu akılalmaz bir habere imza attı... Kurumun internet sitesinde yayınlanan 'Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı' başlıklı haberde popçu Serdar Ortaç'ın fotoğrafı kullanıldı. Fotoğrafta 20 yıl önce Sivas'ta bedelli askerlik yapan Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin yer alıyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmalar sürerken, iki taraf da internet siteleri ve sosyal medya mecraları üzerinden propaganda faaliyeti yürütüyor. Erivan Radyosu olarak bilinen Ermenistan Kamu Radyosu, çatışmalarla ilgili haberlere yer verirken bir skandala imza attı.

11 dilde yayın yapan kurumun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesinde ‘Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı’ başlıklı bir haber yayımlandı

27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 Azerbaycan askerinin öldürüldüğü iddia edilen haberde fotoğraf olarak popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin‘in fotoğrafı kullanıldı.

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