Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu

Fuhuş, pedofili, insan kaçakçılığı gibi suçlardan cezaevinde olduğu sırada intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in uzun süre pilotluğunu yapan pilot ve model Nadia Marcinko ortadan kayboldu. Epstein'in "pedofili adası" skandalıyla ilgili dosyalarının ortaya saçıldığı ilk günden beri evine uğramadığı tespit edilen Marcinko'nun Epstein'i cezaevinde olduğu süreçte 70'ten fazla kez ziyaret ettiği ve tuzağa düşürülen genç kızların onun kullandığı uçakla seyahat ettiği öğrenildi.

Cezaevinde intihar eden ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'in uzun süre pilotluğunu yapan Slovakya doğumlu pilot ve model Nadia Marcinko, ortadan kayboldu.

CEZAEVİNDE 70'TEN FAZLA KEZ ZİYARET ETMİŞ

37 yaşındaki Marcinko'nun , Jeffrey Epstein'i Florida hapishanesinde olduğu dönemde 70'den fazla kez ziyaret ettiği belirtildi.

BELGELER SAÇILDIĞINDAN BERİ ORTADA YOK

New York Post'un haberine göre, mahkeme belgeleri yayımlanmaya başladığından bu yana Nadia Marcinko, New York'un Upper East Side bölgesindeki evinde görülmemiş.

TUZAĞA DÜŞEN KIZLAR ONUN KULLANDIĞI UÇAKLA SEYAHAT ETMİŞ

Florida hapishanesindeyken Epstein'i 70'ten fazla kez ziyaret ettiği belirtilen Marcinko'nun, "Global Girl" olarak tanındığı ve Lolita Express" adlı özel uçakta Epstein ve tuzağına düşen genç kızlarla seyahat ettiği belirtiliyor. Genç kızların uçtuğu söylenen "Lolita Express" adlı özel uçakta Epstein'le birlikte seyahat ettiği biliniyor.

HAVACILIK ŞİRKETİNİ DE YÖNETİYOR

Marcinko'nun aynı zamanda Aviloop LLC'nin CEO'su olduğu ve "havacılık endüstrisinde markaların büyümesini hızlandırmayı amaçlayan geniş bir hizmet yelpazesi sunduğu" bildirildi. Şirket, Epstein'in kardeşi Mark'a ait olduğu belirtilen bir New York binasında faaliyet gösteriyor.