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Rüya gibi düğünü iki kadının çığlığı bozdu! Kanlı kavgada elbiseleri başlarına geçti

Amerika Boston'da 18 yaşındaki Alyssa, kocası ile peri masallarını andıran bir düğün yapmaya planladı. Düğünde her şey güzel giderken bir anda gelin Alyssa'nın kuzeni Diamond ve damadın halası Mellie arasında kavga çıktı. Kanlar içinde kalan kadınların kavganın şiddetiyle elbiseleri açıldı.

Rüya gibi düğünü iki kadının çığlığı bozdu! Kanlı kavgada elbiseleri başlarına geçti
23 Mart 2021 Salı 01:25
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Rüya gibi düğünü iki kadının çığlığı bozdu! Kanlı kavgada elbiseleri başlarına geçti

İkilinin arasındaki kavga düğün salonunun dışına taştı ve aynı zamanda nedime olan kadınlar kanlar içinde kalınca düğün iptal oldu.

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Rüya gibi düğünü iki kadının çığlığı bozdu! Kanlı kavgada elbiseleri başlarına geçti

İddiaya göre, damadın halası Mellie, gelin Alyssa'nın kocasının annesi hakkında kötü laflar ettiğini söyledi.

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Rüya gibi düğünü iki kadının çığlığı bozdu! Kanlı kavgada elbiseleri başlarına geçti

Bunun üzerine gelinin kuzeni Diamond, bu iddiaya karşılık verince aralarında tartışma çıktı.

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Rüya gibi düğünü iki kadının çığlığı bozdu! Kanlı kavgada elbiseleri başlarına geçti

Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın düğün salonun dışında birbirlerine saldırdı.

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Rüya gibi düğünü iki kadının çığlığı bozdu! Kanlı kavgada elbiseleri başlarına geçti

Düğün salonu görevlilerinin polisi çağırması üzerine olay yerine gelen polisler iki kadını güçlükle ayırıp ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

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Rüya gibi düğünü iki kadının çığlığı bozdu! Kanlı kavgada elbiseleri başlarına geçti

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Rüya gibi düğünü iki kadının çığlığı bozdu! Kanlı kavgada elbiseleri başlarına geçti

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Rüya gibi düğünü iki kadının çığlığı bozdu! Kanlı kavgada elbiseleri başlarına geçti

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Rüya gibi düğünü iki kadının çığlığı bozdu! Kanlı kavgada elbiseleri başlarına geçti

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Rüya gibi düğünü iki kadının çığlığı bozdu! Kanlı kavgada elbiseleri başlarına geçti


Kaynak: Kamu Saati Özel
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