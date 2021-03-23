Rüya gibi düğünü iki kadının çığlığı bozdu! Kanlı kavgada elbiseleri başlarına geçti

Amerika Boston'da 18 yaşındaki Alyssa, kocası ile peri masallarını andıran bir düğün yapmaya planladı. Düğünde her şey güzel giderken bir anda gelin Alyssa'nın kuzeni Diamond ve damadın halası Mellie arasında kavga çıktı. Kanlar içinde kalan kadınların kavganın şiddetiyle elbiseleri açıldı.

1 İkilinin arasındaki kavga düğün salonunun dışına taştı ve aynı zamanda nedime olan kadınlar kanlar içinde kalınca düğün iptal oldu. 2 İddiaya göre, damadın halası Mellie, gelin Alyssa'nın kocasının annesi hakkında kötü laflar ettiğini söyledi. 3 Bunun üzerine gelinin kuzeni Diamond, bu iddiaya karşılık verince aralarında tartışma çıktı. 4 Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın düğün salonun dışında birbirlerine saldırdı. 5 Düğün salonu görevlilerinin polisi çağırması üzerine olay yerine gelen polisler iki kadını güçlükle ayırıp ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. 6 Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 7 8 9 10

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