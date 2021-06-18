Rusya, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı korumasına karşı çıktı Moskova yönetimi, havalimanının Afgan güvenlik güçleri tarafından korunması gerektiğini belirtti.

Ankara ile Pentagon arasında, ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği için görüşmeler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında yaptığı açıklamada, havalimanının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin "Pakistan'ı yanımıza alma düşüncemizi, Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi Biden'a söyledik." ifadesini kullanmıştı.

"ABD-TALİBAN ANLAŞMASINA AYKIRI"

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki kararına saygı duyduklarını belirtirken, Rusya'dan farklı bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin Afganistan’daki askeri varlığını sürdürmesinin, ABD ile Taliban arasında gerçekleşen anlaşmaya aykırı olduğunu savundu.

"TÜRK ASKERLERİNİN AFGANİSTAN'DA KALMAYA DEVAM ETMESİ..."

Türkiye'nin askeri birliklerini Afganistan'da tutmaya devam etmesinin Doha'da ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmaya ters düşeceğini belirten Zaharova, "Bu belge, yabancı birliklerin 1 Mayıs'a kadar tümüyle çekilmesini öngörüyor. Bu süre, 11 Eylül 2021'e ertelendi ve Taliban hareketi bununla ilgili olumsuz görüşünü açıkladı." şeklinde konuştu.

Rus sözcü, Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin Afgan güvenlik güçlerine bırakılması gerektiğini ifade etti.

PUTİN'İN AFGANİSTAN SORUSU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD askerlerinin Afganistan'dan çekildiğini anımsatarak, şunları söylemişti:

"Orası bize çok yakın bir bölge. Tacikistan’da askeri üssümüz var. Bu gelişmeye nasıl dahil olacağız veya bölgede güvenliği nasıl sağlayacağız? Bu çok önemli bir soru."

NATO: TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD ve diğer NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda önemli bir müttefik." demişti.

ABD, 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile anlaşma yapmış ve anlaşma gereğince 1 Mayıs'ta Afganistan'daki askerlerinin tamamını çekeceğini taahhüt etmişti.

ÇEKİLMENİN YÜZDE 50'Sİ TAMAMLANDI

20 Ocak 2021'de görevi devralan ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs'ta tamamen çekilmenin mümkün olmadığını açıklamış, daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar ülkedeki tüm Amerikan askerlerinin çekilmesi talimatını vermişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı'nın verilerine göre çekilmenin yüzde 50'si tamamlanmış durumda.